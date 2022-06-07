İran'da iki din görevlisini öldüren sanık idam cezasına çarptırıldı - Haberler

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde yer alan İmam Rıza Türbesi'nde iki ay önce bıçaklı saldırı sonucu iki din görevlisini öldüren kişinin idama mahkum edildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi.

İmam Rıza Türbesi'nde iki din görevlisinin öldürüldüğü olayla ilgili davanın sonuçlandığını aktaran Setayeşi, "Saldırgan, Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Katilin avukatı karara itiraz etti ve dava Yargıtay'a taşındı." dedi.

Setayeşi, ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye yönelik 22 Mayıs'ta düzenlenen suikastla ilgili soruşturmaların devam ettiğini aktardı. İranlı yetkili, "Bu davanın güvenlik boyutları var ve bu aziz şehidin intikamını alacağımızı ve faillerin üstüne kararlı şekilde gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Dava, Tahran'daki mahkemede ciddiyetle takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da yabancı uyruklu bir saldırgan tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda din görevlileri Muhammed Aslani ve Muhammed Sadık Darayi yaşamını yitirmişti. Saldırıda 2 din görevlisi de yaralanmıştı.

Saldırgan türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

İranlı yetkililer, daha sonra yaptıkları açıklamada, saldırganın Pakistan sınırından yasa dışı olarak ülkeye giren 21 yaşındaki Abdullatif Muradi adlı aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğunu belirtmişti. Saldırıyla ilgili ikisi Muradi'nin kardeşi olmak üzere 6 kişi de gözaltına alınmıştı.