İran'da İHA Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

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İran'ın Tahran yakınlarındaki dağlık alanda insansız hava araçlarını kontrol eden 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda insansız hava aracı kontrol ekipmanı da ele geçirildi. Bu gelişme, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla birlikte gündeme geldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki dağlık alanda saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarını kontrol eden 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğünün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, Tahran'ın kuzeybatısındaki dağlık alanda yapılan operasyonda dron gönderen bir ekibin tespit edilip yakalandığı aktarıldı.

Söz konusu operasyonda 2 kişini gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda insansız hava aracı kontrol ve güdüm ekipmanı da ele geçirildiği belirtildi.

İsrail bugün de Tahran'a çeşitli saldırılar düzenlemişti. İranlı yetkililer, saldırılarda konutların, elektrik dağıtım binasının ve siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin hedef alındığını kaydetmişti.

?? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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