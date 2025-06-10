İran'da idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği bildirildi

İran'da idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği bildirildi
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İran'da, 2018 yılında ülkenin batısında yakalanan ve idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği duyuruldu.

İran'da, 2018 yılında ülkenin batısında yakalanan ve idama mahkum edilen 9 DEAŞ üyesinin cezasının infaz edildiği duyuruldu.

İran Yargı Erki Medya Merkezi, idama mahkum edilen 9 DEAŞ mensubunun durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, idam edilen DEAŞ üyelerinin "27 ocak 2018'de ülkenin batı sınır bölgeleri ile merkezi şehirlerinde halka yönelik saldırılar düzenlemek amacıyla ülkeye sızdığı" kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon ile söz konusu grubun kuşatıldığı belirtilen açıklamada, yaşanan çatışmada çok sayıda DEAŞ üyesi ile 3 İran Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, operasyonda yakalanan 9 DEAŞ üyesinin Tahran Devrim Mahkemesince yargılandığı ve idam cezasına çarptırıldığı, yüksek yargının bu cezayı onaması ile söz konusu kişilerin idam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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