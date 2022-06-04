İran'da Humeyni'yi anma töreninde torunu protesto edildi - Haberler

İran'da Humeyni'yi anma töreninde torunu protesto edildi İran'da Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 33. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni protesto edildi. İran'da Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 33. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni protesto edildi. Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Tahran'daki türbesinde düzenlenen anma töreninde, Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni'nin konuşması sırasında "Kahrolsun velayeti fakih karşıtı" sloganları atıldı. İran lideri Ali Hamaney, Humeyni'nin konuşmasının sloganlarla kesilmesi üzerine "Hasan Humeyni'nin konuşması sırasında bazıları gürültü çıkardı. Ben böyle davranışlara karşıyım, bunu herkes bilsin." dedi. Reformcu kanata yakınlığıyla bilinen Hasan Humeyni, İran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bazı adayların Cumhurbaşkanlığına adaylık başvurularının reddedilmesini eleştirmişti. Uzmanlar Meclisi üyeliğine aday olan Humeyni'nin başvurusu, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilmişti. AA / Haydar Şahin - Güncel Güncel Haberler

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