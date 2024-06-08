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İran'da hükümet kabinesinden İsmaili'ye destek mektubu tartışması

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İran'da hükümet kabinesinden 15 kişinin, Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne cumhurbaşkanı seçimine adaylık başvurusu yapan Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'yi desteklediklerine dair mektup gönderdiğinin ortaya çıkması ülkede tartışmalara yol açtı.

İran'da hükümet kabinesinden 15 kişinin, Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne cumhurbaşkanı seçimine adaylık başvurusu yapan Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili'yi desteklediklerine dair mektup gönderdiğinin ortaya çıkması ülkede tartışmalara yol açtı.

Hükümet kabinesinden 15 ismin Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili'ye destek açıklamasında bulunduğuna dair mektubun fotoğrafı ülke medyasında yayımlandı.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin başvurularını inceleyen ve nihai aday listesini belirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderilen mektuba imza atan 15 hükümet üyesi, mektupta, İsmaili'nin "siyasi ve idari yetenek ve niteliklerine güvendiklerini" belirtiyor.

Mektubun bir kısmında, "Onun (İsmaili), Şehid Ayetullah Reisi'nin devrimci hükümetine hizmet etme yolunda gelecekteki hükümeti yönetecek yeterli beceriye sahip olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali ile Enerji Bakanı Ali Mehrabiyan, Dışişleri Bakanı Ali Bakıri, gibi bir çok bakanın imzasının yer aldığı mektupta, geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'in imzası bulunmuyor.

Mektubun ortaya çıkması tartışmalara yol açarken, İsmaili'yi destekleyen muhafazakar "Rajanews" adlı haber sitesi, bu tür mektupların önde gelen siyasi figürler tarafından önceki yıllarda da Konsey'e gönderildiğini ve doğal bir durum olduğunu ancak bu kez bir kısım medyanın fitnesiyle kamuoyuna yansıdığını savundu.

Seçim için başvuru yapan eski Meclis Başkanı Ali Laricani'ye yakınlığıyla bilinen "Khabaronline" sitesi ise haberi, "Bazı hükümet üyelerinin garip eylemi" başlığıyla sundu.

Tartışmaların ardından İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, "Bu mektup, seçim adaylarından birinin vasıflarını teyit eden ve yalnızca Koruyucular Konseyi'nin saygın üyelerine sunulmak üzere hazırlanmıştır. Medyada yayınlanmasının hiçbir dayanağı yoktur." dedi.

Söz konusu yetkili, mektubun medyada "hukuka aykırı" şekilde yayımlanması neticesinde "adli işlem" başlatılacağını söyledi.

Nihai aday listesini Anayasayı Koruyucular Konseyi açıklayacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Bu kapsamda 46'sı muhafazakar, 16'sı bağımsız, 13'ü reformist, 3'ü ılımlı muhafazakar ve 2'si de Bahar Hareketi (Ahmedinejad grubu) olmak üzere 80 isim adaylık başvurusu yapmıştı.

Adaylık başvurusu yapanların seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına daha önce birçok önemli ismi veto eden Anayasayı Koruyucular Konseyi karar verecek.

Konseyin, 11 Haziran'da seçime katılacak isimleri açıklamasının ardından adayların kampanya süreci başlayacak.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında en dikkati çeken isimler eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Meclis Başkanı Kalibaf, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri olmuştu.

Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili de adaylık başvurusu yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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