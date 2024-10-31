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İran'da Hizbullah Yöneticisi İçin Anma Töreni Düzenlendi

İran'da Hizbullah Yöneticisi İçin Anma Töreni Düzenlendi
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İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için İran'ın Tahran şehrinde üst düzey yetkililerin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende, katılımcılar İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyyuddin için İran'ın başkenti Tahran'da üst düzey yetkililerin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Filistin Meydanı'ndaki İmam Cafer-i Sadık camisinde düzenlenen törene, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Hizbullah'ın Tahran'daki temsilcisi ve Safiyyuddin kardeşi Abdullah Safiyyuddin ile Hamas'ın Tahran'daki temsilcisi Halid Kaddumi'nin de hazır bulunduğu törende halk, İran ve Filistin bayrakları ile Hizbullah flamaları taşıyarak İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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