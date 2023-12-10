Üye Girişi
Haberler

İran'da Hidrokarbon Rafinerisinde Yangın Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisi depolama tanklarında yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisi depolama tanklarında yangın çıktı.

İran devlet televizyonuna konuşan Güney Horasan Kriz Yönetimi Başkanı Muhammed Ali Ahundi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ahundi, "Sabah saatlerinde Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisindeki depolama tanklarında yangın meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yangının büyümesi ve olası patlamalara karşı bölgenin boşaltıldığını dile getiren Ahundi, olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Ali Horasan İran Yaralanma Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title