İran'da Havalimanları Uçuşlara Açılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını duyurdu. Gece uçuş kısıtlamaları doğu hava sahası dışında devam edecek.

İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını bildirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanları 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açılacak.

Kararın, Sivil Havacılık Kurumu Koordinasyon Komitesi'nin onayı ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda alındığı aktarıldı.

Buna göre, doğu hava sahası hariç gece uçuş kısıtlamaları devam edecek.

İsfahan ve Tebriz'deki havalimanlarının da gerekli hazırlıkların ardından uçuşlara açılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Saraçhane mitinginde gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı

Saraçhane olaylarında gözaltına alınan 35 kişi için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.