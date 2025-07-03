İran'da Havalimanları Uçuşlara Açılıyor

İran, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının 05.00-18.00 saatleri arasında uçuşlara açılacağını bildirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanları 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açılacak.

Kararın, Sivil Havacılık Kurumu Koordinasyon Komitesi'nin onayı ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda alındığı aktarıldı.

Buna göre, doğu hava sahası hariç gece uçuş kısıtlamaları devam edecek.

İsfahan ve Tebriz'deki havalimanlarının da gerekli hazırlıkların ardından uçuşlara açılacağı belirtildi.