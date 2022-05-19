İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı - Haberler

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İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı

İran'da 2019'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı yayınlanan bildirinin imzacılarından sivil aktivist Nergis Mansuri'nin tutuklandığı bildirildi.

İran'da 2019'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı yayınlanan bildirinin imzacılarından sivil aktivist Nergis Mansuri'nin tutuklandığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde, "Iran International gibi medya kuruluşlarıyla iş birliği yapan karşı-devrimci bir unsur olan Nergis Mansuri, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışırken tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Mansuri, "kaos ve güvensizlik yaratmak amacıyla yalan beyanlar hazırlamak ve kamuoyunu kışkırtmaya çalışmakla" suçlandı.

Nergis Mansuri, 2019'da İran lideri Ayetullah Hamaney'e karşı 14 sivil ve siyasi aktivist tarafından hazırlanan bildirinin imzacılarından olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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