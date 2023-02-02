İran'da 'halkı isyana teşvik eden' paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle iki gence 5'er yıl hapis

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan iki gencin 5'er yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Astiyaj Hakiki ve Emir Muhammed Ahmedi, sosyal medyada "ülke aleyhine ve halkı isyana teşvik eden" paylaşımlarda bulundu.

Bu faaliyetlerden sonra Hakiki ve Ahmedi'nin "yasa dışı çağrılar içeren" paylaşım yapmaması konusunda güvenlik güçleri tarafından uyarıldıkları ancak sosyal medyada "yasa dışı" çağrıları tekrarlayan çiftin, 1 Kasım 2022'de tutuklandığı belirtildi.

Tutuklanan Hakiki ve Ahmedi'nin "ulusal güvenliğe karşı eylemler" suçlamasıyla yargılandıkları mahkeme tarafından 5'er yıl hapse mahkum edildiği aktarıldı.

Muhalif haber kaynakları ise Tahran'daki Azadi Meydanı'nda dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılan 20'li yaşlardaki çiftin, dans videosunu yayınladıkları için hapse mahkum olduklarını iddia ediyor.