İran'da Güvenlik Güçlerinin Ateşi 3 Can Aldı

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İran'ın Humeyn kentinde güvenlik güçlerinin iki araca ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığı ve faillerin gözaltına alındığı belirtildi.

İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde güvenlik güçlerinin 2 araca şüphe üzerine ateş açması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Humeyn Devrim ve Genel Savcılığı, dün gece kentteki bir askeri merkezde güvenlik güçlerinin yoldan geçen iki araca şüphe üzerine ateş açarak üç vatandaşın ölmesine sebep olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık olayı doğrulayarak, "Bu konuda hukuki süreç başlatılmış olup, olayın boyutları araştırılmaktadır." dedi.

Olayın faillerinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı ancak görevleri ve sayıları hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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