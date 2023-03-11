İran'da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda iki polis hayatını kaybetti
Güncel Haberler
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Gülşen kentinde kolluk kuvvetleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinin Gülşen kentinde kolluk kuvvetleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, eyaletin Gülşen kentinde devriye görevini yürüten kolluk kuvvetlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Dün gerçekleştiği belirtilen saldırı sonrası çıkan çatışmada Yarbay Muhsin Pudinehi ve Teğmen İhsan Şehreki hayatını kaybetti.
Soruşturmanın devam ettiği, detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel