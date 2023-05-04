İran'da gözaltındaki muhalif gazeteciden haber alınamıyor

İran'da yaklaşık 2 hafta önce gözaltına alınan 74 yaşındaki muhalif gazeteci ve siyasi aktivist Keyvan Samimi'den haber alınamadığı bildirildi.

İranlı gazetecinin kızı Adile Samimi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında babası hakkındaki endişesini dile getirdi.

Adile, açıklamasında, "Keyvan Samimi'nin gözaltına alınmasının üzerinden 14 gün geçti. Babamdan hiç haber alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailesi ve avukatının çabalarına rağmen babasıyla iletişim kuramadıklarını dile getiren Adile, şunları aktardı:

"Babamın tam olarak nerede ve dosyasının hangi mahkemede olduğunu bilmiyoruz. Bu durum, adam kaçırma değilse nedir?"

İran devlet televizyonu, Keyvan Samimi'nin, ülke dışındaki rejim karşıtı gruplarla bağlantı kurduğunu, İsrail destekli sapkın fırkalardan biriyle görüşmeler yaptığını ve ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'yle (HMÖ) bağlantısı olduğunu öne sürmüştü.

Ülkedeki reformistlerin önde gelen yayın organlarından İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından 2019'da "yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla 3 yıl hapse mahkum edilmişti.