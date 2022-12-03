İran'da gösterilere liderlik ettikleri gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı

İran'ın Şiraz kentinde "protesto çağrısı yaptıkları ve gösterilere liderlik ettikleri" gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı.

İran'ın Şiraz kentinde "protesto çağrısı yaptıkları ve gösterilere liderlik ettikleri" gerekçesiyle 9 kişi tutuklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Fars Eyaleti Savcı Vekili Ebuzer Rençber, Şiraz'da sosyal medyadan "protesto çağrıları yapan ve gösterilere liderlik eden, yurt dışı bağlantılı" 9 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Rençber, tutuklanan 9 kişinin "yurt dışındaki önemli siyasi isimlerle irtibatta oldukları ve onlardan talimat aldıklarının tespit edildiğini" ve bu kişilerin "kentin farklı noktalarındaki protestoları da organize ettiklerini" ileri sürdü.

Gruba liderlik eden şahsın evinde yapılan aramada "el yapımı patlayıcılar bulunduğunu" ifade eden Rençber, grubun şehirde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis gücünün bir karargahına "saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiğini" kaydetti.