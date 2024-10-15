Üye Girişi
Haberler

İran'da General Abbas Nilfuruşan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İran'da General Abbas Nilfuruşan İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da büyük bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende İran Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 27 Eylül'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Abbas Nilfuruşan için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Başkent Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Hakkında İsrail'in Beyrut saldırısında öldüğü, yaralandığı ve daha sonra da İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı iddiaları ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıkarak törende hazır bulundu.

Irak'ın Kerbela kentinde dün düzenlenen törenden sonra Tahran'a getirilen Nilfuruşan'ın cenazesi, memleketi İsfahan'da defnedilecek.

İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirilmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.

Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Güvenlik Politika Beyrut İsrail tahran Güncel Dünya İran

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.