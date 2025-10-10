İran'da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

İran'da cuma namazının ardından Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Başkentte, Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazı sonrasında İranlılar, Filistin ve Lübnan'ı destekleyen dövizlerle İnkılap Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kalabalık grupların katıldığı gösterilerde İran, Filistin bayrakları ile Hamas ve Hizbullah flamaları taşıyan göstericiler İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

ABD ve İsrail bayraklarının ateşe verildiği gösterilerde bir kişiye ABD Başkanı Donald Trump'ın maskesi giydirilirken onun da asker üniformalı biri tarafından kulağının çekildiği görüldü.

Gösteride konuşan Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, "İran halkına ve hükümetine Filistin milletine ve davasına sağladıkları tüm destek için teşekkür ediyorum." dedi.

İranlı öğretmen Meryem Kirmani de Filistin halkına destek için gösteriye katıldığını belirterek "İnşallah bu ateşkes Filistin halkının menfaatine olur. Biz mazlum Gazze halkıyla beraberiz. Mazlum ama aynı zamanda kudretli. Mukaddes topraklar için şehitler verdiler." diye konuştu.

İsrail'in 2 yıldan uzun süredir devam eden soykırımıyla, kimin terörist olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Kirmani, "Tüm İslam dünyası ve dünyadaki tüm halklar birlikte bu teröristlere karşı çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Emekli Ali Haydari ise Gazze'de ateşkesin sağlanmasından dolayı memnun olduklarını ve gösteriye Filistinlilere destek için katıldığını söyledi.

Buna karşılık İsrail'in sözlerini çiğneme konusundaki kötü siciline dikkati çeken Haydari, İsrail'in saldırganlığına karşı tüm İslam ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.