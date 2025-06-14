İran'da Gadir-i Hum Bayramı'nda İsrail ve ABD'ye Tepkiler Yükseldi

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İran'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in saldırıları nedeniyle protesto gösterilerine dönüştü. Kalabalık yürüyüşler ve sloganlarla, halk İsrail ve ABD'ye karşı öfkesini dile getirdi.

- İran'da Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarında İsrail ve ABD'ye öfke yağdı

TAHRAN - İran'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestoya dönüşürken, meydanlarda toplanan binlerce kişi "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

İran'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle protestolara dönüştü. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde halk sokaklara çıkarak, İsrail ve ABD karşıtı gösteriler düzenledi. Tahran'da Azadi ve İmam Hüseyin meydanlarından yürüyüşe geçen kalabalık, İnkılap Meydanı'nda toplandı. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD", "İntikam, İntikam" ve "Ordumuza teşekkür" sloganları atıldı. İran, Filistin ve direniş gruplarının bayraklarının dalgalandığı gösteride, "İsrail'in yok oluşu yakındır", "Kahrolsun çocuk katili İsrail" yazılı pankartlar taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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