Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

İran'da Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

İran'da Fabrikada Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

İran'ın İsfahan eyaletinin Şahinşehr kentinde bir fabrikada çıkan patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mensur Şişefuruş, Şahinşehr kentindeki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Şişefuruş, patlamanın yerel saatle 10.30'da Şahinşehr'deki bir fabrikanın deposunda meydana geldiğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Durumun kontrol altına alındığını aktaran Şişefuruş, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.

İranlı yetkili fabrikanın faaliyet alanına yönelik detay vermedi ancak patlama nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.