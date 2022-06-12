İran'da esnaf "yüksek vergileri" protesto etti - Haberler

İran'ın başkenti Tahran ve Arak kentlerinde yüzlerce esnaf yüksek vergi uygulamalarına tepki amacıyla kepenk kapatarak, gösteri düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, başkent Tahran'da Cumhuriyet Caddesi ve Emin Üçyol bölgesindeki çarşı esnafı ile Arak kentindeki tarihi Arak Kapalı Çarşı esnafı kepenk indirdi.

Tahran'da düzenlenen gösteride hükümet karşıtı sloganlar atan esnafa güvenlik güçlerinin müdahale etiği belirtiliyor.

Arak Kapalı Çarşı'da kepenklerini kapatan esnaf, hükümetten kendilerine destek olmasını isteyerek, çarşı ve çevresindeki sokaklarda yürüyüş düzenledi.

Ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan İranlı esnaf, yüksek vergi uygulaması ve döviz kurunun yükselmesinden şikayet ediyor. İran'da 1 dolar geçen aya göre 3 bin tümen artarak, 33 bin tümenden işlem görüyor.