İran'da esnaf ve emekliler &quot;ekonomik sorunlar nedeniyle&quot; hükümeti protesto etti - Haberler

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İran'da esnaf ve emekliler "ekonomik sorunlar nedeniyle" hükümeti protesto etti

AA - Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
İran'da esnaf ve emekliler 'ekonomik sorunlar nedeniyle' hükümeti protesto etti

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle çeşitli kentlerde yüzlerce esnaf ve emekli hükümet aleyhine gösteri düzenledi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle çeşitli kentlerde yüzlerce esnaf ve emekli hükümet aleyhine gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre başkent Tahran, İsfahan ve Yezd kentlerinde çarşı esnafı yüksek vergi uygulamalarına tepki amacıyla kepenklerini kapattı.

Tahran'da Emir Kebir ve Millet caddelerinde yürüyüşe geçen esnaf, hükümetten kendilerine destek talep ederek, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi aleyhine sloganlar attı.

Başkent Tahran'daki gösteride esnafa güvenlik güçlerinin müdahale ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Tahran, Kirmanşah, Abadan ve Şuşter kentlerinde de emekliler "maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının iyileştirilmesi" talebiyle gösteri düzenledi.

Bu kentlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu binaları önünde toplanan emekliler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

İran'da son günlerde yüksek vergiden şikayet eden esnaf ve geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin yanı sıra öğretmenler de zaman zaman gösteriler düzenliyor.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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