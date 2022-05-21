İran'da Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Tebriz ekibine seyircisiz oynama cezası - Haberler

İran Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden ve Türk teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Traktor Sazi takımına 19 Mayıs'ta Tebriz'de Persepolis ile oynadığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle sahasındaki maçlarını geçici olarak seyircisiz oynama cezası verildi.

İran Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Persepolis maçında Traktor Sazi taraftarlarının hatalı davranışları ve bu davranışların tekrarı endişesiyle Traktor Sazi'nin 24 Mayıs'ta Fecr Sepasi takımıyla sahasında oynayacağı müsabakanın seyircisiz oynanması kararının alındığı bildirildi.

Kararın, disiplin yönetmeliğinin 100'üncü maddesi uyarınca "düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla" alındığının aktarıldığı açıklamada, Traktor Sazi kulübünün iki gün içerisinde Temyiz Kurulu'na itiraz edebileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili basına açıklama yapan Traktor Sazi Kulübünün Halkla İlişkiler Müdürü Kerim Cemali, "Taraftarların stada giriş çıkışlarından kulüpler sorumlu değildir ve Traktor herhangi bir ihlalde bulunmamıştır." diyerek cezaya itiraz ettiklerini söyledi.

Cemali, bununla birlikte Persepolis takımının bazı oyuncularının da müsabaka boyunca taraftarları kızdıracak hareketlerde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Tebriz Başsavcılığı da "müsabakanın düzenini bozduğu" tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını ve bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

İran Körfez Birinci Futbol Ligi'nde 19 Mayıs'ta Tebriz'deki "Yadigar-i İmam Stadyumunda" oynanan Traktor Sazi-Persepolis arasındaki müsabaka 72'nci dakikada golsüz devam ederken taraftarların sahaya yabancı madde atmasının ardından konuk ekibin sahayı terk etmesiyle yarıda kalmıştı.

Müsabaka boyunca Traktor Sazi taraftarları, Azerbaycan lehine tezahüratlarda bulunmuştu.

İran'daki Türkler tarafından desteklenen "Kızıl Kurt" adıyla bilinen futbol kulübü Traktor Sazi, 16 takımın yer aldığı ligde 25 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.