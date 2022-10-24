İran'da emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü Güncel Haberler İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerinin açtığı ateşte seken kurşunlar 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne yol açtı. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerinin açtığı ateşte seken kurşunlar 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne yol açtı. Beluç Aktivistler Örgütüne ait Telegram sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki bir köyde emniyet güçleri şüpheli bir otomobile ateş açtı. Seken kurşunlardan biri bu sırada yoldan geçen ilkokul öğrencisi Muna Nakib'e isabet etti. Başından vurulan 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca emniyet güçlerinin ateş açtığı şüpheli araçta bulunan iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Resmi makamlardan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Beluç Aktivistler Örgütünün 2021 raporuna göre, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen yıl emniyet güçlerinin ateş açtığı olaylarda 5'i çocuk 2'si kadın 48 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Eyaletin merkez kenti Zahidan'da Sünnilere ait Mekki Mescidi'nde 30 Eylül'de cuma namazı sonrası düzenlenen gösterilerde emniyet güçlerinin açtığı ateş sonucu onlarca kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Telegram Sistan İran Güncel Haberler

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