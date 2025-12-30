Haberler

İran'da gösteriler sürerken, 21 eyalette soğuk hava gerekçesiyle resmi tatil ilan edildi

İran'ın çeşitli şehirlerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle süren protestolarla birlikte, 21 eyalette soğuk hava nedeniyle resmi kurumların yarın tatil edildiği açıklandı. Tahran'da döviz artışı ve diğer ekonomik sorunlara karşı düzenlenen gösterilere polis müdahale etti.

İran'ın bazı şehirlerinde ekonomik sorunlar nedeniyle gösteriler sürerken, soğuk hava gerekçe gösterilerek 21 eyalette resmi kurumların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Fars Haber Ajansı'na göre ilgili valilikler; okul, üniversite ve banka gibi resmi kurumların çarşamba günü tati edileceğini açıkladı.

31 eyaletin bulunduğu İran'da, soğuk hava nedeniyle tatil ilan edilen eyaletlerin Tahran'ın yanı sıra Hemedan, Kum, Elburz, Merkezi, Yezd, Lorestan, Kuzey Horasan, Razavi Horasan, Kirmanşah, Kürdistan, Erdebil, Zencan, İlam, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Fars, Çaharmahal ve Bahtiyari, Doğu Azerbaycan, Mazenderan ve Geylan olduğu bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık Pazar günü binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlenmiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.

Şiraz ve Kirmanşah eyaletleri de bugün protestolara sahne olmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
