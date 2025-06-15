İran'da eğitim kurumları tatil, İsrail'de olağanüstü hal uzatıldı

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İran'da tüm eğitim kurumları, güvenlik tedbirleri nedeniyle tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamaların süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İran Eğitim Bakanlığı, sınavların iptal edildiğini ve eğitimlerin uzaktan sürdürüleceğini açıkladı.

İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken İran devlet televizyonuna konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında aldıkları tedbirleri anlattı.

Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerinin sınavlarının ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını söyledi.

Sınavların yeni tarihlerinin daha sonra duyurulacağını belirten Ferhadi, iptal olan sınav giriş belgelerinin ise yeniden düzenleneceğini kaydetti.

İsrail hükümeti de iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet, yaptığı çevrim içi oturumda kararı onayladı.

İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime uzaktan çevrim içi devam edileceğini duyurdu, sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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