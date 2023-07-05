İran'da eczanede rehine krizi: Saldırgan öldürüldü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir eczanede 5 kişiyi rehin alarak etrafa ateş etmeye başlayan saldırgan öldürüldü. Polis müdahalesiyle rehineler kurtarıldı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir eczanede 5 kişiyi rehin alarak etrafa ateş etmeye başlayan saldırgan öldürüldü.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, dün akşam Şiraz'ın Sadra kasabasında bir eczaneyi soymaya çalışan 35 yaşlarındaki saldırgan 5 kişiyi rehin aldı.

Fars Eyaleti Emniyet Müdürü Reham Bahş Habibi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle görevlilere ateş etmeye başlayan şahsın, polisin uyarılarına rağmen teslim olmayı reddederek, rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

İranlı yetkili, polisin müdahalesiyle tüm rehinelerin kurtarıldığını saldırganın ise vurularak öldürüldüğünü belirtti. ???????