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İran'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker öldü

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İran'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, gece yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.

Kanberi, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Bempur ilçesinde devriye görevindeki askerlere silahlı saldırı düzenlendi. Binbaşı Muhtar Mümini ve Teğmen Ebuzer Ümidvar hayatını kaybetti, Astsubay Milad Abdullahi ise yaralandı." dedi.

İranlı yetkili, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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