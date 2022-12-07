İran'da Dünya Kupası yenilgisini kutlayan kişinin öldürülmesiyle ilgili bir emniyet müdürü tutuklandı

İran'ın kuzeydoğusundaki Bender Enzeli kentinde geçen hafta İran Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ABD'ye yenilerek veda etmesini kutlayan bir kişinin öldürülmesiyle ilgili kentin emniyet müdürünün tutuklandığı bildirildi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Bender Enzeli kentinde geçen hafta İran Milli Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ABD'ye yenilerek veda etmesini kutlayan bir kişinin öldürülmesiyle ilgili kentin emniyet müdürünün tutuklandığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilen Mehran Semak'ın ailesinin avukatı Mecid Ahmedi, konuya dair konuştu.

Ahmedi, Bender Enzeli kentinin Emniyet Müdürü Albay Cafer Civanmerdi'nin soruşturma kapsamında tutuklandığını açıkladı.

Avukata göre, "kasıtlı öldürmeye yol açan silahların kullanılmasına ilişkin yasaya uymamakla" suçlanan Emniyet Müdürü Civanmerdi, tutuklanarak Reşt Merkez Cezaevine gönderildi.

Katar'daki Dünya Kupası'nda 30 Kasım'da İran'ın ABD'ye 1-0 yenilgisi sonrası ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan bazı gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek, mağlubiyeti kutlamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentindeki "mağlubiyeti kutlama" gösterisi sırasında 27 yaşındaki bir göstericinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Semak'ın kutlamalar sırasında arabasının kornasını çalınca güvenlik güçleri tarafından açılan ateşle başından vurularak öldürüldüğü ifade edilmişti.

Öte yandan İran Milli Takımı'nın oyuncularından Said İzzetullahi de Instagram hesabından konuya dair yaptığı paylaşımda, öldürülen kişinin çocukluk arkadaşı olduğunu açıklayarak, üzüntüsünü dile getirmişti.

Gilan Eyalet Savcısı Fellah Miri de 1 Aralık'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye mağlup olduğu maçın ardından bir kişinin vurularak öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Olayı "şüpheli" olarak niteleyen Miri, Bender Enzeli Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylemişti.