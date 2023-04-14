İran'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla 'Filistin ile dayanışma yürüyüşü' düzenlendi

İran'ın birçok şehrinde "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Başkentteki yürüyüşe, Tahran halkının yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bakanlar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer katıldı.

Mescid-i Aksa ve Filistin'e destek mesajlarının yazıldığı pankartlar ile Filistin bayrakları taşınan yürüyüşte, İsrail, ABD ve İngiltere aleyhinde sloganlar atıldı.

Çeşitli temsillerin yer aldığı etkinlikte "ellerinde taş olan askeri üniformalı" grubun yürüyüşü dikkati çekti.

Tahran'daki birçok noktadan yürüyüşe katılanlar Tahran Üniversitesi'nin önünde toplanarak buradaki cuma namazı alanına geçti.

Cuma namazının kılındığı alanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dualar edildi.

Dünya Kudüs Günü her yıl ramazan ayının son cuma günü İran başta olmak üzere bazı ülkelerde kutlanıyor; bu kapsamda yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.