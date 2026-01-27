Haberler

İran'da dolar ulusal para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

İran'da dolar serbest piyasada 153 bin tümen seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ulusal para birimi rekor düşük seviyeye gerilerken, enflasyon oranı yüzde 44,6'ya yükseldi.

İran'da dolar serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 153 bin tümen seviyesini gördü.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 153 bin tümene ulaştı.

Böylece ulusal para birimi serbest piyasada rekor düşük seviyeye geriledi.

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 44,6 seviyesine ulaşmasıyla aynı döneme denk geldi.

Resmi verilere göre, gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 89,9 artış kaydederken, Aralık 2025–Ocak 2026 döneminde ise aylık enflasyon yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

