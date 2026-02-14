Haberler

İran'da doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Kum kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İran'ın Kum kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger Caddesi üzerinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı