İran'da doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İran'ın Kum kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
İran'ın Kum kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kum kentinde Karger Caddesi üzerinde bulunan bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.
Patlama sonucu büyük hasar oluşan binada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Patlamaya ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel