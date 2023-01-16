İran'da doğal gaz kesintisi izdihama yol açtı

İran'ın bazı bölgelerinde Türkmenistan'dan gelen doğal gazın kesilmesi nedeniyle vatandaşlar ısınmakta zorluk çekerken Turbet Cam kentinde soğuğa karşı malzeme dağıtımı yapılan Kızılay binası önünde izdiham oluştu.

İran'ın bazı bölgelerinde Türkmenistan'dan gelen doğal gazın kesilmesi nedeniyle vatandaşlar ısınmakta zorluk çekerken Turbet Cam kentinde soğuğa karşı malzeme dağıtımı yapılan Kızılay binası önünde izdiham oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, doğal gaz kesintisi yaşanan Rezevi Horasan eyaletine bağlı Turbet Cam kentinde battaniye, gaz ocağı gibi malzeme dağıtılacağını öğrenen vatandaşlar, Kızılay önünde toplanmaya başladı.

Bina önünde giderek artan kalabalık, izdihama yol açtı.

Kapılara yüklenen vatandaşları Kızılay görevlileri durdurmaya çalıştı.

5 kentte doğal gaz kesik

Türkmenistan'ın ihracatı kesmesi nedeniyle Rezevi Horasan eyaletine bağlı 5 kente doğal gaz verilemiyor.

Rezevi Horasan Doğal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hasan İftihari, 14 Ocak'ta devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundan giriş yapan doğal gazla ilgili bir sorun yaşandı. Şebeke basıncının düşmesi nedeniyle Kaşmir, Nişabur, Sebzivar, Berdesken ve Turbet Cam'da kesintiye gidildi." ifadelerini kullanmıştı.

Birçok eyalette de yüksek seviyede doğal gaz kullanımına bağlı olarak şebekede yaşanan basın düşüklüğü nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları uzaktan çalışmaya geçmiş, eğitime çevrim içi devam etme kararı alınmıştı.

Doğal gaz rezervi bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan İran, konutlardaki ısı yalıtımı sorunu ve kış aylarında artan gaz kullanımı nedeniyle iç tüketimi karşılamada yetersiz kalıyor. Kışın doğal gaz tüketimini azaltmak amacıyla birçok şehirde okullar ve resmi daireler tatil ediliyor.