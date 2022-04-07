İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

AA - Haydar Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisine düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisine düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed Şehid Kamyab Hastanesi Başhekimi Mesud Hani, İmam Rıza Türbesi'ndeki saldırıda yaralananlardan din görevlisi Muhammed Sadık Darayi'nin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hani, saldırıda yaralanan İslam Pakdamen adlı din görevlisinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde yabancı uyruklu bir saldırgan tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda Muhammed Aslani adlı din görevlisi yaşamını yitirmişti. Saldırıda yaralanan 2 din görevlisi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Saldırgan türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim edilmişti.

Yetkililer tarafından daha sonra yapılan açıklamada, saldırganın Pakistan sınırlarından yasa dışı olarak ülkeye giren 21 yaşındaki Abdullatif Muradi adlı aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğu belirtilmişti. Saldırıyla ilgili ikisi Muradi'nin kardeşi olmak üzere 6 kişi de gözaltına alınmıştı.

AA / Haydar Şahin - Güncel

İmam Rıza, Meşhed, Nisan, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title