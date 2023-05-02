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İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir tesiste patlama meydana geldi

İran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir tesiste patlama meydana geldi

Güncel Haberler

İran'ın Simnan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir askeri tesiste patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın Simnan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir askeri tesiste patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Simnan eyaletine bağlı Damgan kentindeki Devrim Muhafızları Ordusuna ait hazırlık ve destek merkezlerinden birinde mühimmat taşınması sırasında yaşanan bir kaza sonucu patlama yaşandı.

Haberde, patlamaya neden olan kazanın araştırıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Devrim Muhafızları İran Güncel Haberler

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