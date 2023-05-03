İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir tesiste patlama meydana geldi

İran'ın Simnan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir askeri tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın Simnan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir askeri tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Simnan eyaletine bağlı Damgan kentindeki Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hazırlık ve lojistik merkezlerinden birinde atık mühimmatın ayrıştırılması ve işlenmesi sırasında yaşanan kaza sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada Cemal Şebistani ve Ali Ali Hüseyni adlı 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.