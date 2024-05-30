Üye Girişi
Haberler

İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Aday Başvuruları Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, aday kayıtlarının başladığını ve sürecin detaylarını açıkladı. Seçimlerin tam bir güvenlik içerisinde gerçekleşmesi umuluyor.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuru süreci başladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, konuya dair düzenlediği basın toplantısında, "İran tarihinde bir dönüm noktası olan bu hassas şartlarda ve bu kadar büyük bir kayba rağmen devrim liderinin ( İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) rehberliği ve Anayasa ile ülke yönetiminde herhangi bir aksama yaşanmadı." dedi.

Aday kayıtlarıyla 14. Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinin başladığını belirten Vahidi, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kayıt süreci 5 gün sürecek, 7 gün adayların yeterliliklerinin incelenmesine ve 14 gün ise adayların kampanyasına ayrılacak." diye konuştu.

Vahidi, seçimlerin tam bir güvenlik içerisinde yüksek rekabet ve geniş katılımla gerçekleşmesini umduğunu dile getirdi.

Aday olmak isteyenler İçişleri Bakanlığına giderek şahsen başvuru yapacak.

Seçimler 28 Haziran'da yapılacak

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Anayasa'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in onayıyla Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

İran Anayasası'na göre, mevcut cumhurbaşkanının hayatını kaybetmesi durumunda yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı'ndan oluşan kurulun gerekli düzenlemeleri yapması gerekiyordu.

Bu doğrultuda yasama, yürütme ve yargı başkanları arasında 20 Mayıs'ta yapılan olağanüstü görüşmede, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Haziran'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.

Seçimlerde aday olmak isteyenler, 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunacak.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Şu ana kadar eski Sağlık Bakanı reformist Mesud Pezeşkiyan, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar Said Celili ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Mirtaceddini adaylık başvurusu yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçişleri Bakanı İran Politika Güncel Haberler

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI! Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? 30 Mayıs hangi burç? 30 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 30 Mayıs tarihi hangi burç olur? 30 MAYIS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250 Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Dün akşam Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 30 MAYIS BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Çin Filistin'i destekliyor mu? Çin, Filistin-İsrail savaşında kimi destekliyor?
Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı

Ali Koç, Galatasaray'ın efsanesine yapılan saygısızlığa sert çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title