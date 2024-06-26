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İran'da Cumhurbaşkanı Seçimleri İçin Kampanya Süreci Son Mitinglerle Tamamlandı

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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için kampanya süreci sona erdi. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan Tebriz'de, muhafazakar adaylar Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili ise Meşhed'de ayrı mitingler düzenledi. Seçimlerde reformistler tek adayla, muhafazakarlar ise 5 adayla yarışacak.

İran'da 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçimleri için kampanya sürecinin dolmasına saatler kala reformist aday Mesud Pezeşkiyan Tebriz'de, muhafazakar adaylar Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili ise Meşhed'de ayrı mitingler düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimine 48 saatten az bir zaman kaldı.

Yaklaşık iki haftadır yoğun bir kampanya süreci geçiren adaylar son mitinglerini düzenledi.

Reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan, Tebriz'deki "Bag-i Şomal" Stadyumunda büyük bir miting düzenledi.

Pezeşkiyan, mitingde yaptığı konuşmada, halkı sandığa çağırarak, "Ben de sizler gibiyim, sana bağlıyım, senden fazlası değilim. Bu toprakların çocuğuyum ve sesinizi her yere ulaştıracağım." dedi.

Muhafazakar Meclis Başkanı Kalibaf ise önce Tahran ardından da Meşhed'de destekçileriyle buluştu.

Kalibaf, Meşhed'de düzenlediği son mitingdeki konuşmasında, ekonomiyi öngörülebilir hale getireceğinin ve pahalılık ile enflasyon sorunlarını çözeceğinin vaadini verdi.

Diğer muhafazakar aday Celili de son mitingini Meşhed'de yaptı. Celili, "Bu ülkede bazı insanların, milletin sermayesinin milyarlarca dolarını rehin almasına izin vermeyeceğiz, hepsinin karşısında duracağız ve mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Celili, ayrıca Reisi'nin Meşhed'deki ailesinin evini ziyaret etti.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine reformistler tek adayla, muhafazakarlar ise 5 adayla yarışıyor. Şu ana kadar muhafazakarlardan herhangi bir isim adaylıktan çekilmedi. Bu durumda seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinin çok yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Said Celili Meşhed Tebriz İran Politika Güncel Haberler

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