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İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi Anket Sonuçları Açıklandı

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İran'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, reformist aday Mesud Pezeşkiyan yüzde 33,1 ile seçimin ilk sırasında yer alırken, ikinci sırayı yüzde 28,8 ile Said Celili aldı. Diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı elde etti.

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Said Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Muhammed Bakır Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı aldı.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 26 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3589 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 31,1'i reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 28,8'i ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti.

Daha önceki anketlerin bir kısmında ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

"Muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekilen Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,8, Ali Rıza Zakani yüzde 2,1 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 1,4'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 10,5'u "kararsız" olduğunu belirtirken yüzde 1,7'si "boş oy" kullanacağını, 0,5'i de oy vereceği adayın ismini açıklamak istemediğini söyledi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 46'sı kesinlikle sandığa gideceğini, yüzde 7,9'u büyük olasılıkla katılacağını, yüzde 12,2'si bu konuda henüz karar vermediğini ifade etti.

Ankete katılanlardan yüzde 5,1'i sandığa gitmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 28,8'i hiç bir şekilde oy kullanmayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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