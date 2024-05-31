Üye Girişi
Haberler

İran'da Cumhurbaşkanı Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin ikinci gününde reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, adaylık başvurusu yaptı. Himmeti, ülkenin ekonomik sorunlarına dikkat çekerek geleceğe dair umutlu olduğunu ifade etti.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin ikinci gününde reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, adaylık başvurusu yaptı.

İran'da cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyenler için 5 günlük başvuru sürecinin ikinci günü sona erdi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan reformist kimliğiyle bilinen Himmeti, İçişleri Bakanlığına gelerek başvuruda bulundu.

Himmeti, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, ülkede yüksek enflasyon nedeniyle ulusal para biriminin ciddi değer kaybettiğini ve devam eden yaptırımlar nedeniyle de ülkenin kalkınmasının büyük oranda kısıtlandığını söyledi.

Kendisinin "geleceğe dair umutlu olduğunu" ve geleceğin gençlerin elinde olduğunu ifade eden Himmeti, "Yeniden yapılanma için güvene ihtiyaç var. Halkı kontrol etme yaklaşımı halka güvenme yaklaşımına dönüşmelidir." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş ile eski muhafazakar Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre de adaylık başvurusu yapan diğer isimler oldu.

Ruhani döneminde önce Pekin Büyükelçisi daha sonra Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Abdunnasır Himmeti, 2021'de Reisi'nin kazandığı seçimlere katıldı ancak seçimlerde yüzde 9 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi ve eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan adaylık başvurusu yapan isimler oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Merkez Bankası İran Politika Dünya Güncel Haberler

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Fetullah Gülen kaçırıldı mı? FETÖ nerede? Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title