İran'da Cumhurbaşkanı Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin ikinci gününde reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, adaylık başvurusu yaptı.

İran'da cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak isteyenler için 5 günlük başvuru sürecinin ikinci günü sona erdi.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan reformist kimliğiyle bilinen Himmeti, İçişleri Bakanlığına gelerek başvuruda bulundu.

Himmeti, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, ülkede yüksek enflasyon nedeniyle ulusal para biriminin ciddi değer kaybettiğini ve devam eden yaptırımlar nedeniyle de ülkenin kalkınmasının büyük oranda kısıtlandığını söyledi.

Kendisinin "geleceğe dair umutlu olduğunu" ve geleceğin gençlerin elinde olduğunu ifade eden Himmeti, "Yeniden yapılanma için güvene ihtiyaç var. Halkı kontrol etme yaklaşımı halka güvenme yaklaşımına dönüşmelidir." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş ile eski muhafazakar Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre de adaylık başvurusu yapan diğer isimler oldu.

Ruhani döneminde önce Pekin Büyükelçisi daha sonra Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Abdunnasır Himmeti, 2021'de Reisi'nin kazandığı seçimlere katıldı ancak seçimlerde yüzde 9 oy alabildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi ve eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan adaylık başvurusu yapan isimler oldu.