İran'da cumhurbaşkanı adaylığı veto edilen Abbas Ahundi tepki gösterdi

İran'da cumhurbaşkanı seçimindeki adaylık başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedilen, reformist eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, adaylığının veto edilmesine tepki gösterdi.

Ahundi, Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti'ye hitaben yazdığı mektupta, "Konseyin bu kararına meşru bir neden göremiyorum." ifadesini kullandı.

Konseye gönderilen bazı raporların, üyelerin kafasında belirsizlikler oluşturmuş olabileceğini düşündüğünü aktaran Ahundi, "Bu doğrultuda konseyin resmi toplantısında hem kendi hakkımı hem de seçmen haklarını savunmak istiyorum." talebinde bulundu.

Eski Bakan Ahundi, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Konsey, talep edilmesi halinde adaylığı veto edilen adayların açıklamalarını ve savunmalarını dinlemekle yükümlüdür. Bu durumu, kendime ve beni aday gösteren yasal siyasi parti, grup ve şahsiyetlere yönelik bir zulüm ve İran'ın özgür seçmenlerinin seçme hakkının kısıtlanması olarak kabul ediyorum."

Ahundi, yasal itiraz süresi içerisinde Konsey'e gerekli açıklamaları yapmak istediğini dile getirmiş ancak Konsey daha önce, adayların açıklanmasından sonra seçime kısıtlı bir süre kalacağı için bu seçime özel olarak itiraz hakkının olmayacağını duyurmuştu.

İran'da reformist kanat, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan veya eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'den birini destekleyeceğini açıklamıştı.

Seçimlere aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni vermişti. Reformistlerin adaylarından yalnızca eski Sağlık Bakanı Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık iznini almıştı.

Konseyin nihai aday listesine göre, ılımlı muhafazakar eski İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile Ahundi veto edilmişti.