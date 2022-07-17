İran'da Covid-19'da 7'nci dalga - Haberler

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İran'da Covid-19'da 7'nci dalga

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İran'da Covid-19'da 7'nci dalga

İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran'da Covid-19 salgınında 7'nci dalganın başladığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi, İran'da Covid-19 salgınında 7'nci dalganın başladığını açıkladı.

Covid-19 salgınında vaka sayıları birçok ülkede yeniden yükselişe geçti. İran Sağlık Bakanı Behram Einullahi yaptığı açıklamada, İran'da Covid-19 salgınında 7'nci dalganın başladığını belirterek, halktan aşı olmalarını ve kalabalık kapalı mekanlarda maske takmaları çağrısında bulundu.

Son 24 saatte 5 bin 751 vaka

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülkede son 24 saatte 5 bin 751 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, 13 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, yeni vakalardan 516'sının sağlık durumunun kritik olduğunu ifade ederek, 656'sının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İran'da Covid-19 salgının başlamasından bu yana 7 milyon 278 bin 478 kişide Covid-19 tespit edilirken, 141 bin 499 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

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