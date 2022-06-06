İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 41'e yükseldi - Haberler

İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 41'e yükseldi İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. İran devlet televizyonuna göre, Abadan Valisi İhsan Abbaspur, kentte yapımı devam eden 10 katlı iş merkezinin çökmesi sonucu yaşamını yitirenlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Abbaspur, "3 cesede daha ulaşıldı. Ölü sayısı 41'e yükseldi." dedi. İranlı yetkili, enkaz kaldırma çalışmalarının ise aralıksız şekilde devam ettiğini belirtti. Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Abadan Valisi Abbaspur, geçen hafta yaptığı açıklamada, ölü sayısını 38 olarak duyurmuştu. Abadan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da enkaz altında halen 38 kişinin bulunduğunun tahmin edildiği kaydedilmişti. AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel İran Güncel Haberler

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