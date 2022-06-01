İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 37'ye yükseldi - Haberler

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İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 37'ye yükseldi

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran'da çöken 10 katlı binada can kaybı 37'ye yükseldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, enkaz altında halen 38 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 23 Mayıs'ta 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, enkaz altında halen 38 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İran devlet televizyonuna göre, Abadan Valisi İhsan Abbaspur, kentte yapımı devam eden 10 katlı iş merkezinin çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını açıkladı.

Abbaspur, enkaz kaldırma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Abadan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, enkaz altında halen 38 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı açıklamasında ise enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerden 5'inin öğrenci olduğu aktarıldı.

Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni, olayda suçu ve kusuru tespit edilen kişilerin mal varlıklarına da el konulacağını açıkladı.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde yapımı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi, 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Abadan Valisi Abbaspur, önceki gün yaptığı açıklamada, ölü sayısını 33 olarak duyurmuştu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Mayıs İran Güncel Haberler

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