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İran'da çıkan silahlı çatışmada 28 kişi yaralandı

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İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 28 kişi yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı. Çatışma, bir genç kızın rahatsız edilmesi iddiasıyla başladı.

İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Meşhed kentinde çıkan silahlı çatışma sonucu biri polis 28 kişi yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Meşhed'in Ahmedabad bölgesinde silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 19 vatandaş ile çatışmanın taraflarından 8 kişi yaralandı.

Silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine çatışmanın failleri tarafından ateş açıldı ve olayda bir polis memuru da yaralandı.

Söz konusu çatışmanın bir grubun bir genç kızı rahatsız ettiği iddiası üzerine çıktığı bilgisi verildi.

Olayla ilgili polisin başlattığı operasyonda çatışmanın taraflarından 19 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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