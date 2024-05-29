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İran'da cezaevinde kötü muamele iddiaları yalanlandı

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İran'da Kızılhisar Cezaevi'nde bazı mahkumların sosyal medyaya sızdırdıkları görüntülerde, yetkililerin kendilerine kötü muamele ve işkencede bulunduklarına ve haftada en az 10 kişinin idam edildiğine dair iddialar İranlı yetkililer tarafından yalanlandı.

İran'da bir cezaevinde bazı mahkumların sosyal medyaya sızdırdıkları görüntülerde, yetkililerin kendilerine kötü muamele ve işkencede bulunduklarına ve haftada en az 10 kişinin idam edildiğine dair iddialar İranlı yetkililer tarafından yalanlandı.

Sosyal medyada yayınlanan ve Kızılhisar Cezaevi'ndeki bir grup mahkum tarafından çekilen görüntülere göre, bazı mahkumlar cezaevi yetkilileri tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti.

Görüntülerde mahkumlardan biri her hafta en az 10 kişinin cezaevinden idam edilmek üzere götürüldüğünü öne sürdü.

Mahkumlar tarafından sızdırılan görüntülerin yayılmasının ardından Tahran Cezaevleri Müdürlüğü açıklama yayımladı.

Açıklamada, görüntülerin Kızılhisar Cezaevi'nden çıktığı yalanlanmadı ancak görüntülerde iddiaları ortaya atan mahkumun, "bilgisayar dolandırıcılığı", "adam kaçırma", "nitelikli soygun", "bıçaklı saldırı ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan sabıka kaydı bulunduğu ifade edildi.

Bununla birlikte iddiaların asılsız olduğu, söz konusu cezaevinde uyuşturucu suçlarından hüküm giyen mahkumların olduğu ve cezaevindeki şartların insan onuruna uygun olduğu savunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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