İran'da Casusluk Suçlamasıyla İki Fransız Vatandaşa 30 Yıldan Fazla Hapis Cezası

İran Yargı Erki, casusluk suçlamasıyla yargılanan iki Fransız vatandaşa 31 ve 32 yıl hapis cezası verdi. Fransa hükümeti serbest bırakılmaları için defalarca talepte bulunmuştu.

İran'da casusluk suçlamasıyla yargılanan 2 Fransa vatandaşına 30 yıldan fazla hapis cezası verildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Tahran Devrim Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla yargılanan 2 Fransız hakkındaki kararını açıkladı.

İsimleri açıklanmayan 2 Fransız, "Fransa lehine casusluk yapmak", "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla toplantı düzenlemek" ve "İsrail istihbaratıyla işbirliği yapma" suçlamalarından, ayrı ayrı 31 ve 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen karar hakkında temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Fransız televizyonu France 24'e göre, Fransa hükümetinin defalarca serbest bırakılmalarını talep ettiği Cecile Kohler ve Jacques Paris, Mayıs 2022'den bu yana Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutuluyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
