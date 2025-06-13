İran'da Cami Kubbesine 'İntikam Bayrağı' Asıldı

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İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine, İsrail'in saldırıları sonrası 'Hüseyin'in intikamı' yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkı camide toplanarak tepkilerini gösterdi.

- İran'da cami kubbesine "intikam bayrağı" çekildi

TAHRAN - İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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