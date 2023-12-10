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İran'da Bir Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

10 Aralık 2023 14:19 Son Güncelleme: 14:20 Abone Ol

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir ton 300 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Sınır hattı boyunca yapılan kontrollerde bir araçta bir ton 100 kilo afyon sakızı ile 200 kilo esrar bulundu.