İran'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 çete dağıtıldı, 6 kişi yakalandı ve 8 araca el konuldu. Toplamda bir ton 123 kilo 170 gram uyuşturucu madde bulundu.