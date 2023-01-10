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İran'da bir spor muhabiri gösterilere destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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İran'da bir spor muhabiri gösterilere destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İran'da spor muhabiri İhsan Pirbornaş, Mahsa Emini gösterilerine destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

İran'da spor muhabiri İhsan Pirbornaş, Mahsa Emini gösterilerine destek verdiği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

Pirbornaş'ın eşi Behnaz Mutahharniya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin durumuna dair bilgi verdi.

Mutahharniya, "Hapishane doktorunun İhsan'ın hasta olduğu ve hapishanede tutuklu kalmasının uygun olmadığına dair raporuna rağmen, hiçbir suçu olmayan eşim, Sari Devrim Mahkemesi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 10 yıl yatarı var." ifadelerini kullandı.

Rejim muhalifi İranWire haber sitesine göre, Pirbornaş, 28 Kasım'da Mazenderan kentinde "gösterilere katılmak, İran rejimi aleyhine propaganda yapmak ve ulusal güvenliği bozmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İran'da yaklaşık 4 aydır aralıklarla devam eden Mahsa Emini gösterilerinde onlarca gazeteci de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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