İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı - Haberler

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İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

AA - Haydar Şahin - Güncel
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İran'da bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr Petrokimya Şirketi'ne ait tesislerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr Petrokimya Şirketi'ne ait tesislerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi'nin Halkla İlişkiler ve Acil Durum Sözcüsü Muhsin Edibi, Mahşehr Petrokimya Şirketi tesislerinde gece yangın çıktığını duyurdu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğünü aktaran Edibi, yangında 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Edibi, yangının neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ve çıkış sebebinin tespiti için incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

AA / Haydar Şahin - Güncel

Halkla İlişkiler, Yangın, İran, 112, Güncel, Haberler

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